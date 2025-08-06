Şanlıurfa'da Çocukların Dijital Ortamda Korunması İçin Operasyon: 3 Tutuklama

Şanlıurfa'da Çocukların Dijital Ortamda Korunması İçin Operasyon: 3 Tutuklama
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Şanlıurfa'da çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda birçok dijital materyal ele geçirdi.

Şanlıurfa'da çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 7 sim kart ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü 'çocuk müstehcenliği' suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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