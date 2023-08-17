Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklama

Şanlıurfa Valiliği, Bozova ilçesinde, çocuğa cinsel istismar suçundan yabancı uyruklu bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Olayın akışı ve yapılan tahkikat hakkında bilgi verilen açıklamada, mağdur çocuğun ailesine destek ve takip hizmetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.