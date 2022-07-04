Şanlıurfa'da cinayetten aranan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da cinayetten aranan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan aranan yabancı uyruklu iki şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan aranan yabancı uyruklu iki şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cinayete karıştığı belirlenen yabancı uyruklu Abdullah R. ve Ahmet R.'nin Kızıltepe istikametine doğru gittiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yaptığı operasyonla Abdullah R. ve Ahmet R.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Viranşehir'de yapılan işlemlerinin ardından Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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