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Şanlıurfa'da Cinayet Zanlıları Yakalandı

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Şanlıurfa'da dağlık alanda öldürülen M.Ç.'nin cinayetiyle ilgili olarak 12 zanlıdan 2'si tutuklandı. Olayın yaşandığı bölgede polis ekipleri tarafından 5 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Dağlık alandaki cinayetin zanlıları yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dağlık alanda öldürülmüş halde cesedi bulunan şahsın cinayet zanlıları polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ekim cumartesi günü saat 17.00 sıralarında yaşandı. Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda M.Ç. isimli şahsın silahla vurulmuş cesedini bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.D. ve Y.M. isimli şahısları Yeşil Direk Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan 5 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İ.H.D. ve A.D. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da Cinayet Zanlıları Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Polis Suç

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