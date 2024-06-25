Şanlıurfa'da Cinayet Zanlıları Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen 2 ayrı cinayetin zanlıları jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyüktopçu Mahallesi'ndeki 10 ayrı adreste arama yaptı. Yapılan aramada, 2020 yılında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı olayın zanlıları olan Tahsin E. ve Sadık G. ile 5 gün önce meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı olayın faili olan Mikail A. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet balistik yelek ve çelik plakalar, 50 adet mermi ile 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA