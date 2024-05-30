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Şanlıurfa'da çıkan yangında bin dönüm buğday küle döndü

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın sonucunda bin dönüm buğdayın kül olduğu bildirildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ekili arazide çıkan yangının başka tarlalara da sıçraması nedeniyle yaklaşık bin dönüm buğday küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Doruklu ile Boğalı kırsal mahalleleri arasında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Eken ile Nurullah Çelik isimli çiftçilerin tarlasında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden mahalleliler, traktörlerle bölgeye gidip müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında bin dönümden fazla buğdayın kül olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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