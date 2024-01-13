Şanlıurfa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman Mahallesi'nde iki katlı bir evin giriş katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA