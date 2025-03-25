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Şanlıurfa'da Çiçekçide Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Şanlıurfa'da Çiçekçide Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir çiçekçide elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da bir çiçekçide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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