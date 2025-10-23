Şanlıurfa'da Cami Bahçesinde Bebek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir caminin bahçesinde toprağa gömülmüş halde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Fırat Mahallesi'nde bulunan Fırat Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami çevresindeki vatandaşlar, bahçede gömülü vaziyette bir bebek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşların durumu hemen polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de gerekli incelemeleri yaptı. Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, bebeği cami avlusuna kimin gömdüğünü tespit etmek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı. - ŞANLIURFA