Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Çalıntı Silah Ticareti Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda, çalınmış gibi gösterilen ruhsatlı silahları yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan satan 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda, çalınmış gibi gösterilen ruhsatlı silahları yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan satan 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çalınmış gibi gösterdikleri ruhsatlı silahları, yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan sattıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmada Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Bitlis ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait 462 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title