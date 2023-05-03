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Şanlıurfa'da çalıntı otomobil ve motosiklet operasyonunda 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da çalıntı otomobil ve motosiklet operasyonunda 2 tutuklama Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 6 otomobil ile motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da çalıntı otomobil ve motosiklet operasyonunda 2 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 6 otomobil ile motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve farklı tarihlerdeki hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen çalışmaların ardından 6 otomobil ile motosiklet hırsızlığına karışan şüphelilerin E.A. ve S.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, çalıntı otomobille seyir halindeyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Ele geçirilen 6 otomobil ile motosiklet, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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