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Şanlıurfa'da Çalıntı Motosikletler Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan denetimlerde çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ele geçirildi. Motosikletlere Birecik Polis Merkezi Amirliği, İstanbul Maltepe ve Sarıyer Polis Amirlikleri tarafından çalıntı kaydı oluşturulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan denetimlerde çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Suruç ilçesi Barış ve Karadut mahalleleri ile Haliliye ilçesi Havşanlı Mahallesinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ele geçirildi. Motosikletlere Birecik Polis Merkezi Amirliği, İstanbul Maltepe ve Sarıyer Polis Amirlikleri tarafından çalıntı kaydı oluşturulduğu öğrenildi. Motosikletler Yediemin Otoparkına çekilirken gözaltına alınan H.Ş., M.C. ve Y.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hırsızlık Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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