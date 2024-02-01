Şanlıurfa'da büyük uyuşturucu operasyonu: 25 aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkogüç-3 adlı büyük bir operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişi de dahil olmak üzere 25 aranan şahıs yakalandı.

Operasyon, 31 Ocak 2024 günü saat 06.00'da, Şanlıurfa İl Merkezi dahil 13 ilçede, 49 adrese ve 49 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona, 629 jandarma personeli ve 121 ekip katıldı.

Operasyonda, bin 213 gr esrar maddesi, 267 gr metamfetamin, 6 gram eroin maddesi, 1 adet uyuşturucu hap, 18 adet uyuşturucu aparatı, 2 adet AK-47 Kalaşnikof p. tüfeği, 14 adet tabanca (ruhsatsız), 23 adet av tüfeği (ruhsatsız), 470 adet uzun namlulu silah mühimmatı, 633 adet tabanca mühimmatı, 257 adet av tüfeği kartuşu, 31 adet muhtelif şarjör, 500 paket kaçak sigara, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet haciz yakalamalı otomobil ele geçirildi.

Operasyon sonucu 49 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken 25 şahıs yakalandı. - ŞANLIURFA