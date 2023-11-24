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Şanlıurfa'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi

Şanlıurfa'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi.