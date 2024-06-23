Şanlıurfa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Şanlıurfa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA