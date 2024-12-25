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Şanlıurfa'da Binada Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Binada Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
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Şanlıurfa'da bir binanın 2'nci katında elektrikli sobanın üzerine konulan elbiselerin tutuşması sonucu çıkan yangında, itfaiye ekipleri mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Yangın kontrol altına alındı, inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir binanın 2'nci katında kuruması için elektrikli sobanın üzerine konulan elbiselerin tutuşması sonucu çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında çıktı. İddiaya göre, kuruması için elektrikli sobanın üzerine konulan elbise tutuştu. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 4 kişiyi yangın merdiveni ile kurtardı. Kontrol altına alınan yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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