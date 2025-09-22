Haberler

Şanlıurfa'da Bin 30 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Bin 30 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yapılan çalışma sonucunda bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi. Hassas burunlu köpeklerinin de kullanıldığı çalışmada bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA

