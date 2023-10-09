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Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde Mevlana Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.