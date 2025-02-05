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Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 9 Yaralı

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 9 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis tarafları ayırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da komşu esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi Asfalt Caddesi'nde meydana geldi. Komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek demir sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden aldığı bıçak ve demir sopa darbeleri ile yaralandı. İhbarla bölgeye giden polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralanan 9 kişi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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