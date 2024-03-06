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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında meydana geldi. Abuzer Ölmez bıçakla ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Abuzer Ölmez bıçakla ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Osmanlı Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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