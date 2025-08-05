Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 30 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki genç, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Şehitlik Çamlık Parkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından kalbinden bıçaklanan Yılmaz Beyazkuş (30) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınları hastanede sinir krizi geçirdi

Olayı duyan Beyazkuş'un yakınları hastaneye akın etti. Burada sinir krizleri geçiren yakınları ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerince olayın yatıştırılmasının ardından Yılmaz Beyazkuş'un cenazesi, hastane morgundan alınarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA