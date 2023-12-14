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Şanlıurfa'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri devrildi ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yaşandı. Hidayet Ö. idaresindeki 63 YV 888 plakalı beton mikseri devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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