Şanlıurfa'da bayram öncesi zabıtadan denetimi - Haberler

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Şanlıurfa'da bayram öncesi zabıtadan denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da bayram öncesi zabıtadan denetimi

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi ilçede bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi üreten işletmelerde hijyen, ürünlerin tazeliği, fiyat etiketi v gramaj konusunda denetimler gerçekleştirdi. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri Ramazan ayı boyunca sürdüren zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumlarını detaylı şekilde inceledi. Marketlerde bayrama yönelik şeker, lokum vb. ürünleri de inceleyen ekipler son kullanma tarihi ve fiyat etiketi gibi hususlara dikkat etti.

Ekipler bayram öncesi ve bayram boyunca denetimlerini sürdürecek. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Karaköprü, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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