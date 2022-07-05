Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim - Haberler

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Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da bayram öncesi yoğun denetim

Şanlıurfa Zabıta ekipleri, kent genelinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram alışverişinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Şanlıurfa Zabıta ekipleri, kent genelinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram alışverişinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Kurban Bayramı nedeniyle sahada denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketler, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, giyim ve ayakkabı satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından gıda satışı yapan esnaflara yönelik yaptıkları denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Bayram öncesi vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta ekipleri, giyim ve ayakkabı sektöründe fahiş fiyatı önlemeye yönelik ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Yapılan kontrollerde etiket uygulamasına uymayan esnaflar Zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Zabıta ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam edecek. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Kurban Zabıta 3. Sayfa Haberler

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