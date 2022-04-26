Zabıta ekiplerinden bayram denetimi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram alışverişinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Ramazan ayı nedeniyle sahada denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile ticaret il müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketler, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, giyim ve ayakkabı satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, tarafından gıda satışı yapılan yerlere yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Bayram öncesi rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, giyim ve ayakkabı sektöründe fahiş fiyatı önlemeye yönelik ürünlerin alış ve satış fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.