Şanlıurfa'da Bayrak Dağıtımı Sırasında Zabıta Amirini Bıçaklayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle yapılan bayrak dağıtımı sırasında çıkan tartışmada iş yeri sahibi Mehmet B., zabıta amiri Hasan Yunusoğlu'nu bıçakla yaraladı. Yaralı zabıta amiri hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bayrak dağıtımı sırasında zabıta amirini bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Eyyübiye ilçesinde esnafa bayrak dağıtımı sırasında iş yeri sahibi Mehmet B. tartıştığı zabıta amiri Hasan Yunusoğlu'nu bıçakla yaraladı. Yaralı zabıta amiri hastanede tedavi altına alındı. Mehmet B. isimli zanlı ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA