Şanlıurfa'da bariyer hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da bariyer hırsızı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şanlıurfa'da bariyer hırsızı suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak çalan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak çalan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir - Şanlıurfa D-400 karayolunda yaşandı. Bir hırsızın yoldaki demir bariyerleri söktüğünü gören duyarlı vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüpheliyi suçüstü yakaladı. Demir bariyerleri parçalayarak çalan şüpheli işlemleri yapılmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

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