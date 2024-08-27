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Şanlıurfa'da Baraj Gölünde Çocuk Boğuldu

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren bir çocuk akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren bir çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Çopur (16) akşam saatlerinde serinlemek için Birecik'ten geçen Atatürk Barajı gölüne girdi. Çopur, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç polis ekipleri yönlendirildi. Sahil güvenlik ekiplerinin botu ile arama çalışması başlatan dalgıç polisler, Çopur'un cansız bedenine ulaştı. Bot yardımı ile sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çopur'un cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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