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Şanlıurfa'da Ayakkabı Atölyesinde Yangın

Şanlıurfa'da Ayakkabı Atölyesinde Yangın
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Şanlıurfa'nın Eyübiyye ilçesinde bulunan bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyübiyye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede tüm ayakkabı atölyesini sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası maddi hasarın oluştuğu atölye kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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