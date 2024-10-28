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Şanlıurfa'da Asayiş Uygulaması: 22 Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 22 şahıs yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 14 bin 276 şahıs sorgulanırken, çeşitli denetimlerle trafik ve güvenlik sağlandı.

Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 22 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarla toplamda 14 bin 276 şahıs sorgulandı, 2 bin 341 araç, 126 motosiklet ve 13 umuma açık yer ile iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 22 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca toplamda 21 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.

Şanlıurfa'da Asayiş Uygulaması: 22 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa

Uyuşturucu Şanlıurfa Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Asayiş Suç

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