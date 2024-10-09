Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Asayiş Uygulaması: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Asayiş Uygulaması: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada, 16 bin 675 şahıs ve 3 bin 162 araç incelendi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamada, 16 bin 675 şahıs, 3 bin 162 araç, 285 motosiklet ile 34 umuma açık işyeri, park ve bahçe incelendi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Trafik denetiminde ise 98 araca cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Asayiş Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor

 Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

Kapatılan uygulamayla ilgili Bakan'dan dikkat çeken sözler: Çok acayip bir memnuniyet var
Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü? KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.