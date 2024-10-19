Şanlıurfa'da Asayiş Uygulaması: 11 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarla toplamda 16 bin 232 şahıs, 3 bin 151 araç, 240 motosiklet ve 20 umuma açık yer ile işyeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 11 aranan şahıs yakalanırken, yapılan uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca toplamda 39 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA