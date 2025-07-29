Şanlıurfa'da Arazi Sulama Tartışması Kanlı Bitti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, arazi sulama meselesi yüzünden tartışan amca ve yeğeni arasında yaşanan silahlı kavgada yeğen ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da bir şahıs, arazi sulama meselesi yüzünden tartıştığı yeğenini tüfekle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli kırsal Mahallesinde yaşandı. Mustafa A. ile yeğeni İsmail A. arasında arazi sulaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., tüfekle yeğeni İsmail A.'ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan İsmail A., ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Amca Mustafa A., jandarma ekiplerine teslim olurken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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