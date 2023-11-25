Şanlıurfa'da Aranan Zanlı Sahte Kimlikle Yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan yol kontrol noktasında aranan bir zanlı, sahte kimlik kullanırken yakalandı. Zanlının çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan zanlı, sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karaköprü ilçesi yol kontrol noktasında şüpheli otomobil durdurularak sürücünün kimlik kontrolü yapıldı.

Ekiplerce yapılan kontrolde N.K. isimli kişinin verdiği kimliğin sahte olduğu ve "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan N.K. işlemleri için jandarmaya götürüldü.