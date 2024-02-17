Şanlıurfa'da aranan 69 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 72 ekip ve 206 personel ile yapılan uygulamalarda, aranan 69 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık ve dolandırıcılık suçu başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 72 ekip ve 206 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu, yaralama" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 69 şüpheli yakalandı. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, yabancı uyruklu kadınları cüzi bir para karşılığında sigortasız, kayıt dışı ve kaçak işçi mahiyetinde çalıştırıp kanuna aykırı hareket eden işyerlerinin denetlenmesi amacıyla yapılan kontrollerde, 4 işyerine para cezası kesildi. 16 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.