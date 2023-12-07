Şanlıurfa'da aranan 18 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında hapis cezası bulunan 6 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da haklarında arama kaydı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 22 yıl 5 ay ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA