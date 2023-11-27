Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Aranan 12 Kişi Yakalandı

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 7 tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik 403 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kasten öldürmek, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 12 zanlı, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title