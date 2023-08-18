Şanlıurfa'da araçlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kent merkezi ve Viranşehir ilçe girişinde durdurulan 2 araçta toplamda 26 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.