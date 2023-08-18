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Şanlıurfa'da araçlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kent merkezi ve Viranşehir ilçe girişinde durdurulan 2 araçta toplamda 26 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ve Viranşehir ilçe girişinde şüpheli 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 31 pakette 26 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - 3. Sayfa

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