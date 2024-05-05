Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak vatandaşı hazırlıksız yakaladı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden sağanak başladı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise ellerindeki malzemeleri şemsiye gibi kafalarının üzerinde tutarak ıslanmamaya çalıştı. - ŞANLIURFA