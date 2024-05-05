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Şanlıurfa'da Aniden Bastıran Sağanak Vatandaşı Hazırlıksız Yakaladı

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Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurun yaklaşık yarım saat sürmesiyle birlikte bazı vatandaşlar koşarak korunmaya çalışırken bazıları ise ellerindeki malzemeleri kafalarının üzerinde tutarak ıslanmamaya çalıştı.

Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak vatandaşı hazırlıksız yakaladı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden sağanak başladı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise ellerindeki malzemeleri şemsiye gibi kafalarının üzerinde tutarak ıslanmamaya çalıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağanak Yağmur Şanlıurfa Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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