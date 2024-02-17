Şanlıurfa'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Kazalara Yol Açtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken kazaları da beraberinde getirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı şehir merkezi ve Siverek- Diyarbakır karayolunda etkili oldu.

Siverek-Diyarbakır karayolunu kullanan sürücüler zor anlar yaşarken, kayganlaşan yolda kazalar meydana geldi. - ŞANLIURFA