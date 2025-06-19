Şanlıurfa'da Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Çarşının ortasındaki silahlı kavga kamerada: 4 yaralı

Toplam 4 kişinin yaralandığı kavgada dehşete düşüren görüntüler

Kaçıp saklanan çocuk " Baba, baba" diye bağırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da amca çocukları arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ayırmaya çalışan vatandaş olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bir çocuk kaçıp saklandıktan sonra "Baba, baba" diye bağırırken vatandaşların da mermilerin hedefi olmamak için kaçıştığı gözlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Türkmeydanı Mahallesi Akçakale yolu üzerindeki Eyüp Çarşısında yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda kavgayı ayırmaya çalışan Serdar Ö. ile birlikte kavga edenlerden Özkan B., Mehmet Ali B. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Kavga esnasında küçük bir çocuğun kaçıp malzemelerin arkasına saklandıktan sonra "Baba, baba" diye bağırdığı gözlendi. Çocuğu alan esnaf, güvenli bir yere götürürken olay yerine gelen 2 kişiden biri silahla karşı tarafa ateş açarken diğeri ise eline aldığı malzemeleri fırlattıktan sonra kaçıp uzaklaştı.

Olay yerine giden polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan diğer kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.