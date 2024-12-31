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Şanlıurfa'da Altın Hırsızlığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Şanlıurfa'da Altın Hırsızlığı Operasyonu: 6 Tutuklama
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Şanlıurfa'da bir kuyumcu atölyesinden 5 kilogram altın çalan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları ve ziynet eşyaları da bulunuyor.

Şanlıurfa'da kuyumcu atölyesinden yapılan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde 5 kilogram altının iş yeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, bin 100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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