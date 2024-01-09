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Şanlıurfa'da Altın Arayan 6 Kişi Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda dedektörlerle altın arayan 6 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda dedektörlerle altın arayan 6 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra edilen devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda 6 kişinin ellerinde dedektör ile arama yaptığını tespit etti. Devriye ekibi tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 arama dedektörü ve bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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