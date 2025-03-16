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Şanlıurfa'da Alev Alan Tır Küle Döndü

Şanlıurfa'da Alev Alan Tır Küle Döndü
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir tır yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüyerek tırın tamamını sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç tamamen yanarak küle döndü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde alev alan tır yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AFP 414 plakalı tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 34 DF 3120 plakalı dorse kısmına sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle araç küle döndü.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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