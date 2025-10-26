Şanlıurfa'da Alev Alan Kamyonette Sürücünün Zihni Hızlı Davrandı

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan kamyonetteki 3 kişi, sürücünün ensesinde sıcaklık hissetmesi sayesinde son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü'nde yaşandı. Birecik istikametinden Gaziantep istikametine giden Mehmet A.'nın kullandığı 38 AIZ 651 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyonetin arka kısmından alevler yükseldi.

Ensede hissedilen sıcaklık hayatlarını kurtardı

Ense ve sırt kısmında bir sıcaklık hisseden sürücü Mehmet A. aracı durdurdu. Mehmet A. ile yanındaki Samet S. ve Töre S. kamyonetten indikten sonra araç alev topuna döndü. Her 3 kişi de yanmaktan son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken arka kısmındaki tekstil malzemesi ise küle döndü.

Kamyonetin arka bölümünde çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA