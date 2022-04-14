Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı - Haberler

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Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kavga, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi canlı hayvan pazarında yaşandı. İddia göre iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Halil G., Sinan G., Seydo G., Halil H. ve Aziz H. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir, Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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