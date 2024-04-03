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Şanlıurfa'da akraba kavgasında uzun namlulu silah ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri uzun namlulu silah ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre aralarında arazi anlaşmazlığı olan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince tarafların bulunduğu adreslerde yapılan aramada A.İ. isimli şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör ve bu silahlara ait mermiler, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait mühimmat ele geçirildi.

A.İ. Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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