Şanlıurfa'da akraba kavgasında uzun namlulu silah ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri uzun namlulu silah ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.
Alınan bilgilere göre aralarında arazi anlaşmazlığı olan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince tarafların bulunduğu adreslerde yapılan aramada A.İ. isimli şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör ve bu silahlara ait mermiler, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait mühimmat ele geçirildi.
A.İ. Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilecek. - ŞANLIURFA