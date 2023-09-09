Şanlıurfa'da akraba kavgası kameraya yansıdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile fertlerinin alacak verecek kavgası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile üyeleri, cadde ortasında karşı karşıya geldi. Üyeler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren tarafları, yoldan geçen sürücü ve vatandaşlar ayırdı.

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA