Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Arasında Kavga: 6 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma kavga sırasında iki aracın da hasar gördüğünü bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Tekerli kırsal Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı ayırdı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken kavga esnasında 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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