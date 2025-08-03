Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Arasında Kavga: 6 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma kavga sırasında iki aracın da hasar gördüğünü bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Tekerli kırsal Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı ayırdı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken kavga esnasında 2 araçta da maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa