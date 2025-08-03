Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Arasında Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Tekerli kırsal Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı ayırdı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken kavga esnasında 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA