Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedi 5 Gün Sonra Bulundu

Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedi 5 Gün Sonra Bulundu
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Şanlıurfa'nın kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde sulama kanalına düşerek kaybolan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin cesedi, 5 gün sonra kaybolduğu yerin 2 kilometre ilerisinde bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan çocuğun cesedi, 5 gün sonra kaybolduğu yerin 2 kilometre ilerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde yaşandı. Sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali'nin akıntıya kapıldığı yerin 2 kilometre ilerisinde bulunan DSİ Harran İşletme Mühendisliği su kapaklarına sıkışmış halde buldu. 5 gün sonra bulunan Ali'nin cesedi, kanal dışına çıkarılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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